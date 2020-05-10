РИАМО - 10 мая. В столице число обращений в скорую помощь за сутки составляет 24-25 тысяч, это на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Ежедневно бригады скорой выполняют 11-12 тысяч выездов, что на 25-30% превышает аналогичный период прошлого года», — отмечается в материале.

Каждые сутки на дежурство заступают 255 специальных бригад. Скорая помощь не только оказывает помощь на дому и эвакуирует пациентов в стационары, но выполняет ряд других функций, например, доставку пациентов в амбулаторные КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких.

Из-за пандемии врачи вынуждены ходить в средствах индивидуальной защиты, что оказывает на них психологическую нагрузку. Кроме того, изменились алгоритмы работы диспетчеров, увеличилась нагрузка на врачей-консультантов, которые принимают решение о выезде бригады и консультируют по телефону.

Из-за возросшей нагрузки было принято решение ввести надбавки для сотрудников станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами с Covid-19.

Для врачей доплаты составляют 50 тысяч рублей в месяц, для персонала – 30 тысяч рублей. Из федерального бюджета выделили на надбавки 50 тысяч рублей врачам, 25 тысяч рублей фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин.

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10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.