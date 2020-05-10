РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Жители городского округа Люберцы стали участниками виртуального шествия «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Чтобы почтить память павших воинов и сказать слова благодарности нашим ветеранам, люберчане взяли в руки традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своих родственников - участников войны или тружеников тыла. После окончания общероссийской «Минуты молчания», которая была объявлена в 19:00, они встали возле окон или вышли на балконы, держа в руках фотографии своих героев», - говорится в сообщении.

Многие пели песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». В этот момент вся страна дышала в унисон.

Кроме того, виртуальное шествие «Бессмертного полка» прошло в социальных сетях. Ранее глава муниципалитета Владимир Ружицкий пригласил жителей присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Для этого нужно было заполнить форму с информацией о своем родственнике-фронтовике, добавить его и свою фотографии на сайт www.polkrf.ru. Также это можно было сделать на сайте проекта «Банк Памяти» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>