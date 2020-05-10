РИАМО - 10 мая. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники агрохолдинга «Дмитровские овощи» высадили яблоневый сад и поздравили ветеранов, узника концлагеря и блокадника, проживающих в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В их честь 9 мая сотрудники одного из крупнейших агрохолдингов региона посадили 37 деревьев, сегодня и завтра будет высажено еще более 100 яблонь. Также сотрудники холдинга навестили ветеранов и вручили с соблюдением всех санитарных норм подарки - продукты и овощи, выращенные своими руками», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В Дмитровском округе поздравили, пожелали здоровья и вручили подарки труженице тыла Жандаровой Клавдии Петровне (97 лет) и Кудряшовой Лидии Васильевне (92 года), узнице концлагеря Жучковой Наталье Ивановне (87 лет), блокаднику Деревскому Юрию Емельяновичу (83 года).

«Эти люди всю жизнь проработали в совхозах региона на базе которых и сформировалась группа компаний «Дмитровские овощи». И теперь сотрудники агрохолдинга, проходя мимо яблоневого сада, будут мысленно благодарить этих ветеранов и других защитников Отечества за возможность жить и трудиться в мирное время», - отметил Разин.

На территории Московской области проживает более трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и около 60 тысяч труженников тыла, которые получили поздравления и подарки.

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