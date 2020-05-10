РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В микрорайоне Дубровицы Подольска с 8 по 9 мая поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов и вручили им праздничные наборы продуктов, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» 8 и 9 мая поздравили ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и вручили праздничные наборы. Низкий поклон всем тем, кто сражался на фронте, кто дни и ночи стоял у станков и самые искренние слова благодарности», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На территории микрорайона Дубровицы в настоящее время проживают три участника Великой Отечественной войны. В поселке Дубровицы проживают Николай Белокопытов и Афанасий Плаксеев, в поселке Кузнечики - Татьяна Камбарова. Жительница поселка Дубровицы Нина Павлова награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», Мария Шестопалова была узницей фашистского концлагеря в годы войны. Также в микрорайоне 26 тружеников тыла.

9 мая Фронтовая бригада поздравила с Днем Победы песнями, посвященными войне, у подъезда дома участника Великой Отечественной войны Белокопытова. Перед окнами ветерана Камбаровой сотрудниками молодежного центра «Максимум» также дали небольшой концерт. Для ветерана звучали дорогие сердцу фронтовые песни и поздравления от Боярко, который вручил им подарки, также к Татьяне Камбаровой приезжала агитбригада, которая исполнила песни «День Победы» и «Катюша».

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