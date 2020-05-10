РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мая. В Домодедове умер еще один человек с коронавирусом, сообщается на официальной странице домодедовской центральной городской больницы в соцсети Instagram.

«186 пациентов находятся на лечении в инфекционных отделениях больницы. 7 из них в крайне тяжелом состоянии. 6 детей получают лечение, состояние их удовлетворительное. Выписано с выздоровлением 24 человека. Скончался 1 пациент», - говорится в сообщении.

С 9 мая в больнице открыт сосудистый центр для лечения пациентов с коронавирусом и острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения. Также открыта специальная операционная для проведения оперативных вмешательств пациентам с коронавирусной инфекцией.

До 31 мая включительно в Подмосковье действует режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.