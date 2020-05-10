РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 10 мая. В городском округе Щелково за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще в 28 случаях, всего на территории округа зафиксировано 317 подтвержденных случаев заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 289 человек, за прошедшие сутки выявлено еще 28 случаев. Сейчас коронавирус выявлен у 317 человек», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области зафиксировано 20 558 случаев Covid-19, скончались 195 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 1236 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.