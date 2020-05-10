РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мая. Еще 37 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи за последние сутки, всего на территории округа теперь 762 зарегистрированных случая инфицирования, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области за сутки выявили 1133 новых случая заболевания коронавирусом.

«Всего в Московской области зафиксировано 20558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 195 заболевших. Выздоровели и выписались 1236 человек. В городском округе Мытищи выявили 762 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 9 мая составляло 725.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30. Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.