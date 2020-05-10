РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мая. За сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения составляет 464, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье за сутки выявили 1133 новых случая заражения коронавирусом.

«Выявленные случаи и по городским округам: <...> Домодедово - 464 (+22)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 20558 случаев заражения коронавирусом. 1236 человек выздоровели, 195 - скончались.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.