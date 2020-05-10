РИАМО - 10 мая. Президент России Владимир Путин сказал, что национальная идея страны – это патриотизм, сообщает Газета.ru.

«Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — сказал Путин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», опубликованной на странице в Instagram ведущего программы Павла Зарубина.

По мнению главы государства, смысл патриотизма в том, чтобы посвятить себя развитию страны.

Путин считает, что не нужно хвататься только за героическое прошлое России, нужно видеть не менее героическое и успешное будущее своей страны. Он отметил, что это залог успеха.

Ранее в преддверии Дня Победы президент говорил, что во время испытаний россияне всегда объединяются вокруг идеи патриотизма. Он уверен, что у граждан России есть понимание того, что «или мы победим», или «нас не будет».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>