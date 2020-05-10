РИАМО - 10 мая. Застройщики Москвы могут отсрочить арендную плату за землю за второй квартал 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первом квартале 2020 года частные инвесторы заключили с городом 27 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков. В течение шести лет на 47 гектарах будет построено или реконструировано 650 тысяч квадратных метров капитальных объектов. Все эти девелоперы могут претендовать на отсрочку по аренде земли», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы получить отсрочку по арендной плате, девелоперам нужно до конца 2020 года обратиться в департамент городского имущества. В заявлении департаменту нужно указать номер договора или финансово-лицевого счета.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, одна из мер поддержки для арендаторов участков за пределами Третьего транспортного кольца заключается в том, что размер платы за первый год аренды земли автоматически уменьшен за счет отмены повышенного платежа при заключении допсоглашений.

Из всех допсоглашений, заключенных с начала 2020 года, шесть из них подразумевают реконструкцию объектов или строительство новых, поэтому, благодаря льготным условиям, себестоимость строительства объектов снизится на 0,96 миллиарда рублей. Всего планируется построить магазины и офисы общей площадью 176,3 тысячи квадратных метров.

Более того, инвесторы по 23 соглашениям уже получают льготы на аренду земли.

«Общая площадь городских участков, при аренде которых действуют эти льготы, составляет 46,3 гектара. Мерами поддержки воспользовались промышленные комплексы и технопарки, производственные компании, частные медицинские и образовательные учреждения, а также спортивные и культурно-просветительские организации», - отмечается в материале.

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10 МАЯ

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