РИАМО - 10 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье провел осмотр быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусом в Филатовской больнице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Временные корпуса Филатовской больницы примут пациентов с 11 мая.

«Число госпитализаций с коронавирусом в Москве перестало расти. Более того, в некоторые дни количество выписываемых пациентов превышает число новых госпитализаций. Тем не менее мы продолжаем разворачивать временные корпуса долечивания пациентов с Covid-19», — сказал Собянин.

Он отметил, что такая мера позволит сохранить запас прочности системы здравоохранения после того, как откроются некоторые предприятия города, и число контактов между людьми возрастет.

«Филатовская больница является одним из крупнейших коронавирусных стационаров Москвы, врачи которой накопили огромный опыт. Поэтому размещение на ее территории дополнительных корпусов долечивания является логичным и своевременным решением», – отметил глава Москвы.

Во временных корпусах смогут разместиться пять тысяч пациентов. Строительство веется на территории 17 городских стационаров.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.