РИАМО - 10 мая. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1133 новых случая заражения коронавирусом, при этом новых случаев заболевания не зафиксировали в Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Можайском округе, Пущине и Электростали, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области из-за распространения коронавируса продлили режим самоизоляции по 31 мая, выходить из дома можно только по веским причинам, а для поездок на транспорте следует оформить цифровой пропуск.

С 1 мая в общественных местах региона рекомендуется носить маски, с 12 мая за отсутствие маски будут делать замечания.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.