РИАМО - 10 мая. Жителям Подмосковья следует быть внимательными на улице в воскресенье из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«До 21:00 воскресенья в Московской области ожидается местами усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - отмечается в сообщении.

При порывистом ветре необходимо ставить машину в гараж либо вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить шаткие строения и конструкции, а также деревья и линии электропередачи.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на воскресенье из-за порывистого ветра.