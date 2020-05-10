РИАМО - 10 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех жителей региона посетить музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского округа после окончания пандемии Covid-19.

«К сожалению, сейчас прийти в музей нельзя. Но когда мы переживем это тяжелое время, приглашаю всех в Петрищево — как школьников, так и взрослых. Вы точно не пожалеете, если придете сюда с близкими и еще раз увидите, чего стоила Победа в Великой Отечественной войне», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в музее восемь залов посвящено разведчице и ее товарищам, жизни советских людей в предвоенные годы и битве за Москву. Последние часы жизни Зои Космодемьянской восстановлены до мелочей.

Также есть зал, в котором рассказывается о людях, отстоявших нашу страну, там оборудован мультимедийный «Бессмертный полк».

Подмосковная деревня Петрищево известна подвигом Зои Космодемьянской. Глава региона рассказал, что год назад он с Владимиром Мединским и ветеранами заложили камень для нового музея – старый работал с 1956 года и нуждался в реновации.

Музей открылся 8 мая, его открытие в формате экскурсии показывали по телевидению.

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