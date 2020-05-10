РИАМО - 10 мая. В Москве и Подмосковье во всех городах зафиксирован индекс самоизоляции выше 3 баллов, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, самый высокий индекс самоизоляции 3,9 балла зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

Почти также немноголюдно на улицах с индексом 3,8 балла в Одинцове, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Дзержинском, Лыткарине, Ивантеевке и Щелкове.

В Москве индекс самоизоляции составил 3,7 балла, такой же показатель зафиксировали в Подольске, Жуковском, Лобне и Фрязине.

В Московском регионе из-за распространения коронавируса продлили режим самоизоляции по 31 мая, выходить из дома можно только по веским причинам, а для поездок на транспорте следует оформить цифровой пропуск.

«Яндекс» оценивает, как в городах соблюдают «домашний» режим, по шкале от нуля до пяти баллов, где пять означает, что на улицах почти никого нет, а значит коронавирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.