РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В Подольском роддоме, несмотря на пандемию, продолжают оказывать помощь онкологическим больным, на днях там прооперировали больную по поводу рака шейки матки, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В условиях пандемии COVID-19 многие онкологические стационары перепрофилировали или закрыты на карантин. Многим онкобольным это осложнило получение специализированной помощи. Онкологическая служба Подольского роддома работает в штатном режиме. Более того, в сложившейся ситуации оказывает помощь больным из других регионов, которые не могут получить помощь по месту жительства.⠀

«В условиях возросшей нагрузки нам оказывают помощь коллеги из закрытых на карантин стационаров. На днях прооперировали больную по поводу рака шейки матки. Ей выполнили операцию Вертгейма. Оперировал доцент медицинских наук Виталий Антипов. Спасибо за помощь! Надеемся на дальнейшее сотрудничество», - говорится в сообщении.

В 2020 году в Подольском родильном доме построят кислородно-газификационную станцию для рожениц, на эти цели направят около 21 миллиона рублей.