РИАМО - 10 мая. Минометную мину калибра 80 миллиметров времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Клину, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали 9 мая в лесном массиве рядом с 1-й Спартаковской улицей.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения мины выставлена охрана силами ОМВД городского округа Клин. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 12 мая.