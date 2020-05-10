РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В Подольском роддоме 9 мая врачи спасли первого появившегося ребенка с трехкратным обвитием пуповины вокруг шеи, девочке дали имя Виктория в честь победы жизни над смертью, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый ребенок в Подольском роддоме 9 мая появился на свет в 01:20 с трехкратным обвитием пуповины вокруг шеи и истинным узлом пуповины, имя новорожденной девочке мы выбрали вместе с мамой – Виктория (победа). Также в этот день женщина сама родила двойню (девочка 2 килограмма 840 грамм и мальчик 3 килограмма 250 грамм) и также после естественных родов у женщины с рубцом на матке после кесарева сечения появился мальчик весом 3 килограмма 350 грамм», - говорится в сообщении.⠀

Врачи приняли стремительные роды за 30 минут; роды с четырехкратным обвитием длинной пуповиной 110 сантиметров: два раза вокруг шеи и два по типу портупеи. Произошли естественные роды у женщины с рубцом на матке в тазовом прележании плода, это ее вторые естественные роды с рубцом.

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