РИАМО - 10 мая. Руководили организаций, которые возобновят свою работу с 12 мая, должны позаботиться о сохранении здоровья сотрудников и соблюдении санитарных требований, их выполнение будет контролировать министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья во время ежедневных проверок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязательно использование масок и антисептиков, проведение дезинфекции рабочих помещений каждые четыре часа. Выход к рабочим местам должен быть адаптирован так, чтобы не создавать очередь, соблюдать дистанцию поможет напольная маркировка с разрывом в 1,5 метра», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Контролировать выполнение санитарных требований должно назначенное от предприятия должностное лицо. Для перевозки сотрудников нужно организовать служебный транспорт, чтобы минимизировать использование общественного транспорта. В служебном транспорте сотрудники должны держать дистанцию не менее 1,5 метров.

Перед началом работы всем работникам нужно измерять температуру с помощью бесконтактных способов термометрии, данные о температуре заносятся в реестр прибытия, где указаны ФИО, дата и температура. При температуре выше 37 градусов об этом нужно сообщить руководителю подразделения и вызвать врача.

Перерывы в работе должны быть равномерно распределены, чтобы не создавать скоплений. Людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом, беременных необходимо отстранить от работы или перевести на работу из дома с сохранением заработной платы в полном объеме.

На каждом предприятии установят доску, где будет обновляться информация о том, кто работает на рабочем месте, кто из дома, кто в отпуске или на больничном, сколько человек выявлено с повышенной температурой, которых направили на сдачу анализов и о количестве работников, зараженных Covid-19.

При выявлении у сотрудника коронавируса нужно узнать, с кем из коллектива он контактировал.

Руководители предприятий должны разместить информацию об установленном режиме ведения деятельности (включая информацию о работниках) на портале Государственных услуг Московской области, а также уведомить министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья по почте prom-mo@mosreg.ru.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону горячей линии 0105.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.