РИАМО - 10 мая. Действующую авиабомбу ФАБ-150 времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали 9 мая на строительной площадке на улице Калинина в 200 метрах от ближайшего жилого дома.

«Существует угроза жизни и жизнедеятельности населения. Выставлена охрана силами ОВД Наро-Фоминского округа», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на воскресенье.