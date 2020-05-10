РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска ветеранов с Днем Победы во дворах домов поздравили агитбригады, представители власти по телефону, вручили юбилейные медали и подарили им подарки, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

К 75-й годовщине Великой Победы в микрорайоне Львовский провели мероприятия с вручением юбилейных медалей, памятных подарков и поздравлений от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова участникам ВОВ и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших или умерших участников ВОВ.

«В назначенное время под музыкальное оформление агитбригад передали слова благодарности участникам Великой Отечественной войны Зинаиде Кикоть, Степану Литвинову, Герману Томилину, Алексею Филиппову, Фруме Капитульской.

В тоже время ветераны принимали поздравления по телефону в рамках акции «Звонок ветерану» от заместителя главы округа Сергея Иванова, депутата совета депутатов Подольска Яны Гайши», - говорится в сообщении.

Территориальный отдел в микрорайоне Львовский выразил благодарность за помощь при вручении подарочных наборов структурному подразделению профессионального колледжа «Московия», депутатам совета депутатов Подольска Ирине Талпе, Яне Гайше, также волонтерам отряда «Луч добра» за организацию вручения для дальнейшего размещения российских флагов на балконах и фасадах многоквартирных жилых домов.

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