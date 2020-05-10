РИАМО - 10 мая. За минувшие сутки в Московской области скончались девять человек с подтвержденным коронавирусом, таким образом общее число погибших от вируса в регионе составило 195 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

Всего в Подмосковье зафиксировано 20 558 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 1236 человек.

Для недопущения распространения коронавируса в Московской области действует ряд ограничительных мер. Так, запрещены массовые мероприятия, ограничена работа предприятий и организаций, жители должны соблюдать режим самоизоляции.

С 12 мая в Подмосковье станет обязательным ношение защитной маски в общественных местах.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.