РИАМО - 10 мая. Еще 206 человек вылечили от коронавирусной инфекции в Московской области, таким образом общее число выздоровевших и выписанных составило 1236 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

Всего в Подмосковье зафиксировано 20 558 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1133 случая подтвердились за минувшие сутки.

Ограничения, введенные в Московской области из-за распространения коронавируса, действуют до 31 мая включительно. В том числе до конца мая продлен режим обязательной самоизоляции жителей.

Для поездок на личном или общественном транспорте жителям региона следует оформить цифровой пропуск. Также с 12 мая нужно будет обязательно носить маски или респираторы в общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.