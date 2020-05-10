РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мая. Жители Балашихи приняли участие в онлайн-акциях в честь 75-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, в этом году из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия прошли в особом формате, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе акции «Бессмертный полк» жители округа вышли с портретами родных фронтовиков к окнам своих домов и почтили их память минутой молчания, а потом все вместе спели песню «День Победы». Образовательные учреждения Балашихи присоединились к всероссийской акции «Вспомним всех поименно». Ученики с родителями выпустили в небо белые шары в память о солдатах, которые не вернулись с войны», - говорится в сообщении.

Завершился праздник всероссийской акцией «Фонарики Победы», в ходе которой любой желающий мог зажечь свечи или фонарики телефонов в память о павших солдатах.

Всего в День Победы в Балашихе прошло более 120 различных тематических онлайн-активностей. Была проведена трансляция торжественных мероприятий.

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