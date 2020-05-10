РИАМО - 10 мая. В столичной клинической больнице №15 имени Филатова проходят лечение более 800 человек с Covid-19, сообщает Газета.ru.

По данным на утро воскресенья, в больнице состоят на лечении 1348 пациентов, из них у 1298 человек диагностировали пневмонию.

«В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 880», — написал главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 166 человек, 61 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

«Выбыло за сутки: 105. Поступило за сутки: 154», — добавил Вечорко.

Среди зараженных коронавирусом есть 104 беременных и родильниц.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.