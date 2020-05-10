РИАМО - 10 мая. В столичной больнице в Коммунарке проходят лечение 324 человека, коронавирус подтвержден у 204 пациентов, сообщает Газета.ru.
Статистические данные привел в Facebook главврач больницы Денис Проценко.
«В реанимации лежат 55 пациентов, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — отмечается в материале.
За прошедшие сутки в Москве выявили 5551 новый случай заражения Covid-19, общее количество случаев инфицирования достигло 109 740.
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