РИАМО - 10 мая. Полицейские задержали водителя, который сбил ребенка в Одинцовском округе и скрылся с места происшествия, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия», - говорится в сообщении.

В результате аварии погибла 13-летняя девочка. Правоохранительные органы установили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По данным Главного управления МВД России по Московской области, авария произошла 9 мая около 20:30 на улице Связистов.