РИАМО - 10 мая. Столичные пожарные спасли трех человек в ходе ликвидации возгорания в жилом доме на улице Академика Капицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел утром в воскресенье по адресу: улица Академика Капицы, дом 26, корпус 1. На месте происходило загорание в приквартирном холле и выходе на лестничную клетку на 15-м этаже.

«На период проведения работ по ликвидации загорания людей в целях безопасности вывели из здания. В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли трех человек, всех спасенных передали медикам для осмотра», - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар на общей площади около 15 квадратных метров.