РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович принял участие во всероссийской патриотической акции «Звонок ветерану» и выслал участникам ВОВ свои видеопоздравления.

«9 мая принял участие во всероссийской патриотической акции «Звонок ветерану». В нынешних реалиях каждого героя поздравить лично не представляется возможным. Однако поздравить тех, кто ковал общенародную Победу кровью и потом - долг, который необходимо исполнить. Тем ветеранам, которые находятся далеко и строго соблюдают режим самоизоляции, выслал свои видеопоздравления, в ответ на которые получено много слов благодарности и признательности от родственников, что их отцы и деды не забыты», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Он отметил, что от всей души выразил слова благодарности подольчанам, воевавшим за наше будущее. Пожелал крепкого здоровья, заботы и внимания окружающих, неисчерпаемой радости и максимального жизненного оптимизма. Поздравил с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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