РИАМО - 10 мая. В подмосковном Реутове завершилось празднование Дня Победы в новом формате, в рамках которого жители присоединились к дистанционным и онлайн-акциям, не нарушив при этом режим самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.



«На протяжении всего дня реутовчане присутствовали на всех мероприятиях, проводимых на территории города, в режиме онлайн. Жители следили за происходящим в социальных сетях и на официальных сайтах администрации города, муниципальных газет, а также телевидения», - говорится в сообщении.



Прямые эфиры, актуальные истории и другие видеоматериалы записывались и транслировались с церемонии возложения цветов на мемориале Славы, поздравлений ветеранов во дворах проживаний, а также с мест проведений акций «Бессмертный полк – в каждом доме», «Поющие дома», «Общероссийские песни «День Победы».



Празднование 75-летия Победы завершилось акцией «Фонарики Победы», в рамках которой реутовчане зажгли свечи и фонарики у окон и на балконах в 22:00 по московскому времени. Данный флешмоб проводился в знак памяти, как дань уважения подвигам героев Великой Отечественной войны.

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