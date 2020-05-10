РИАМО - 10 мая. Фотографии живущих ныне фронтовиков с краткой биографической информацией размещены на рекламных щитах на центральных улицах подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Портреты героев войны появились на билбордах Реутова в рамках реализации регионального проекта «Победа в лицах». Активное участие в создании своеобразной галереи славы внесли журналисты городской газеты «Реут», разместившей на своих страницах интервью с каждым из представленных героев», - отмечается в материале.

Старт акции был дан задолго до празднования 75-летия Победы Советской Армии, в течение нескольких месяцев журналисты собирали и обобщали информацию, еженедельно знакомя читателей города с судьбами живущих в Реутове героев. Наглядным результатом многомесячного исторического марафона стали портреты ветеранов, размещенные на информационных щитах накануне девятого мая.

«Совместно с правительством Подмосковья проектом мы хотели еще раз рассказать о тех, кто ценой здоровья и жизни завоевал нашу победу, выразить им искреннюю благодарность и признательность. При участии советов ветеранов и отдела по работе со СМИ и рекламе администрации Реутова подготовлены интервью, найти их можно на ресурсах муниципальных СМИ — сайтах, в газетах и социальных сетях», - сказал Каторов.

Всего для акции по Московской области были задействованы 300 щитов, в том числе 130 электронных. На каждом из них можно найти QR-код для перехода на страницы с историями ветеранов о годах войны.

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