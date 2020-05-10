РИАМО - 10 мая. За сутки в Москве подтвердился 5551 новый случай заражения коронавирусом, при этом почти половина новых пациентов – это люди в возрасте до 45 лет, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.

«40,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших – дети», - уточняется в сообщении.

Все зараженные и люди из их окружения находятся под наблюдением медиков.

Москвичам напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирусная инфекция. Это заболевание может протекать легко, а может привести к летальному исходу. Поэтому при первых признаках заболевания крайне важно обращаться к врачам, заниматься самолечением опасно.

На данный момент в Москве зафиксировали 109 740 случаев заражения коронавирусом. Всего столичные врачи вылечили 13 790 человек, скончались 1068 пациентов.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.