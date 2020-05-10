РИАМО - 10 мая. За минувшие сутки в Московской области выявили 1133 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, за весь период пандемии зафиксировано 20558 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области из-за коронавируса действует режим повышенной готовности.

В России за прошедшие сутки выявили 11012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, общее число случаев заражения составило 209688. За период эпидемии 1915 пациентов скончались, 34306 человек выздоровели.

В Подмосковье для борьбы с распространением Covid-19 с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок в общественных местах, также до 31 мая включительно продлили все ограничения из-за коронавируса.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8-800-550-50-30, также информацию об инфекции можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.