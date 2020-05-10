РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 953 случая инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса. Всего в округе 953 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 170 пациентов с Covid-2019. В Дзержинском выявили 11 случаев за сутки, всего в муниципалитете 246 заболевших.

За весь период эпидемии в Подмосковье зарегистрировали 19425 случаев заболевания.

С 1 мая в Московской области рекомендуется носить маски в общественных местах из-за пандемии коронавируса, с 12 мая «масочный» режим станет обязательным.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.