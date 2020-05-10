РИАМО - 10 мая. За прошедшие сутки в Москве выявили 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число диагностированных случаев в городе составило 109 740, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 13 790 человек, скончались 1068 пациентов.

Всего по России за сутки диагностировали 11 012 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 88 пациентов, полностью выздоровели 2390 человек.

На текущий момент в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1915 зараженных, выздоровели 34 306 пациентов.

Режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса действует в Москве по 31 мая. С 12 мая столица также перейдет на масочно-перчаточный режим. Вместе с тем смогут возобновить работу предприятия промышленности и стройки.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.