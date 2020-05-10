РИАМО - 10 мая. Усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Порывистый ветер ожидается местами с 11:30 до 19:00. Жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными на улице.

«Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — предупредили спасатели.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на воскресенье из-за порывистого ветра.