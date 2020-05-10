РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 883 случая Covid-19 , сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки зафиксировано 1075 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 883», - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 мая в горокруге насчитывалось 840 случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 19425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 186 заболевших. Выздоровели и выписались 1030 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.