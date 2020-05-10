Евгений Дудин
Глава Балашихи Сергей Юров и командир ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского поздравили ветерана Вооруженных Сил РФ Адольфа Чумакова с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Клим Березуцкий
Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов возложили цветы к Вечному огню в Балашихе. Они поздравили ветеранов и жителей города с Днем Победы.
Клим Березуцкий
Сквер Героев открыли в микрорайоне Заря в Балашихе во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. В торжественной церемонии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, командующий 1-й армией ПВО и ПРО Андрей Демин, военнослужащие.
Клим Березуцкий
Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Вместе с агитбригадами они приехали во двор дома Александра Золотова и Анатолия Никитина.
Максим Мелешенков
17 агитбригад поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Балашихи с 75-летием Победы.
Максим Мелешенков
Образовательные учреждения Балашихи присоединились к всероссийской акции «Вспомним всех поименно». Ученики с родителями выпустили в небо белые шары в память о солдатах, которые не вернулись с войны.
Владимир Морозов
Жители Балашихи приняли участие в акции «Поем всем двором». Они спели песню «День Победы».
Максим Мелешенков
Во время проведения акции «Бессмертный полк» жители города вышли с портретами родных фронтовиков к окнам своих домов и почтили их память минутой молчания.
Максим Мелешенков
75 саженцев деревьев высадили к юбилейной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории храма Преображения Господня в Балашихе.
Клим Березуцкий
Всего в День Победы в Балашихе прошло более 120 различных тематических онлайн-активностей. Была проведена трансляция торжественных мероприятий.
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