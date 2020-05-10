РИАМО - 10 мая. Нужно привыкать к новой реальности из-за распространения Covid-19 и учиться в ней жить, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая включительно.

«Эта история ни на один день. Потребуются месяцы, скорее всего, для того, чтобы окончательно победить эту историю, поэтому нам, конечно, нужно привыкать к новой реальности, и в этой реальности начинать нормально жить», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, на данный момент по скрининговым оценкам количество зараженных в столице составляет около 250-300 тысяч человек, поэтому требуется как можно быстрее выявить их.

Собянин напомнил, что с 12 мая в Москве возобновляют работу производственные и строительные предприятия. Рестораны, салоны красоты и другие организации сферы услуг откроются в последнюю очередь, поскольку в таких заведениях сложнее контролировать соблюдение требований санитарной защиты людей.

По последним данным, в Москве выявили 104 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.