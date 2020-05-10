РИАМО - 10 мая. Количество проводимых тестов на коронавирусную инфекцию выросло в Москве в два раза за последнюю неделю, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнюю неделю мы удвоили количество тестов, плюс еще сотни тысяч экспресс-тестов, плюс КТ-диагностика», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, развертывание массового тестирования на коронавирус помогает оперативно выявлять зараженных.

Собянин оценил количество носителей коронавируса в столице в 250-300 тысяч человек.

«Чем быстрее мы их выявим, тем быстрее поставим на учет, введем для них режим самоизоляции, жесткого карантина и начнем их лечить. Таким образом им не придется потом лечиться в стационарах в тяжелой форме», - пояснил мэр.

На данный момент в Москве выявили 104 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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10 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.