РИАМО - 10 мая. С 1 ноября 2012 года в Москве собрали свыше 31 миллиарда рублей в качестве платы за парковку, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Общая сумма собранных средств за платную парковку – 31 044 825 313 рублей», - отмечается на сайте.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, с тех пор ее зона несколько раз расширялась.

Платные парковки нацелены на борьбу с «хаотичным» паркованием в условиях дефицита места для авто в городе. Также они стимулируют людей пересаживаться на общественный транспорт, что благотворно влияет на экологию.

Собранные от оплаты парковок средства направляются на благоустройство столицы, а также на создание безбарьерной среды и софинансирование установки шлагбаумов во дворах.