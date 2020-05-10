РИАМО - 10 мая. За прошедшие сутки в Москве умерли 58 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов, сообщает оперштаб столицы по коронавирусу.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отмечается в материале.

Всего в Москве было подтверждено 104 189 случаев коронавируса, из них за последний день - 5667. Столичные врачи вылечили уже 12 779 инфицированных человек.

Все жители Москвы должны соблюдать режим самоизоляции. С 12 мая горожане обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и отдельного кабинета на работе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве до 31 мая включительно продлили режимы самоизоляции и повышенной готовности.

Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, смогут помочь тем, кто проходит лечение на дому, став социальными волонтерами. Также они могут сдать плазму. Медики отмечают, что те пациенты с Covid-19, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку.