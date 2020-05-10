РИАМО - 10 мая. Без режима самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции случился бы обвал системы здравоохранения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ситуация по-прежнему остается напряженной, а нагрузка запредельной.

«Сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек. Это говорит о том, что и дальше мы должны готовиться к приему пациентов. Если бы не было карантина, был бы обвал системы здравоохранения», — сказал Воробьев в интервью телеканала «Россия 1».

По его словам, если бы не режим самоизоляции в Московской области, не было бы достаточного количества коечных мест, и врачи не смогли бы спасать жизни людей.

В Подмосковье в связи с распространением Covid-19 до 31 мая продлили режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причина.

Также с 12 мая станет обязательным ношение масок в общественных местах. С 1 мая в Подмосковье рекомендуется носить индивидуальные средства защиты.