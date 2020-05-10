РИАМО - 10 мая. В Москве и Московской области в воскресенье ожидаются облачная погода с кратковременными дождями и сильный северный ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ветер северных румбов подует со скоростью 5-10 метров в секунду, и местами его порывы достигнут 12-15 метров в секунду», — отмечается в материале.

Максимальная температура в Москве будет от плюс 17 до плюс 19, в Подмосковье — от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Атмосферное давление понизится до отметки в 741 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 50%.