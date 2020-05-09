РИАМО - 9 мая. Один пациент умер после пожара в городской больнице №50, причины произошедшего будут расследованы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом этаже одного из корпусов ГКБ №50 произошло возгорание вечером в субботу. Пожар ликвидирован. Всех пациентов удалось эвакуировать. Они будут перевезены в другие больницы.

“К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким”, - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.