РИАМО - 9 мая. Один пациент умер после пожара в городской больнице №50, причины произошедшего будут расследованы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На первом этаже одного из корпусов ГКБ №50 произошло возгорание вечером в субботу. Пожар ликвидирован. Всех пациентов удалось эвакуировать. Они будут перевезены в другие больницы.
“К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким”, - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.
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