РИАМО - 9 мая. На улице Вучетича в Москве произошло возгорание в больнице, площадь пожара уточняется, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по столице.

«В 20:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вучетича, дом 21, где, по предварительной информации, происходит возгорание в шестиэтажном лечебном здании», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент уточняется площадь возгорания. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.