РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 мая. Еще 18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи, всего в городском округе теперь зарегистрировано 725 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1075 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 186 человек. Выздоровели и выписались 1030 человек. В городском округе Мытищи выявили 725 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 8 мая составляло 707.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до конца мая.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.