РИАМО - 9 мая. Водитель автомобиля сбил ребенка в поселке Немчиновка Одинцовского городского округа и скрылся с места ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Около 20:30 9 мая по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Немчиновка, улица Связистов, легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего ребенка, после чего водитель с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию виновника дорожной аварии.