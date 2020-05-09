РИАМО - 9 мая. Испанские ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией при купании в морской воде, бассейне и при посещении СПА-салонов, сообщает Газета.ru.

«Отмечается, что соль, которая присутствует в морской воде, вместе с эффекторам разбавления, вероятно, деактивирует вирус. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые также могут деактивировать вирус», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается температура выше 60 градусов, она является губительной для вируса.

При этом в пресноводных и необработанных водоемах Covid-19 будет выживать лучше.

Заразиться новым типом коронавирус можно и на суше – на пляже или берегу водоема, так как инфекция может находиться в песке.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.