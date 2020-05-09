РИАМО - 9 мая. В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа поздравили с Днем Победы персональным концертом 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Федоровича Рыхлова, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военнослужащие на трех специально оборудованных машинах «КамАЗ» и «Урал» развернули полноценную сценическую площадку под окнами Федора Федоровича. Ветеран вместе со своей супругой, находясь на домашней самоизоляции, смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного военного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическим выступлением», - говорится в сообщении.

В конце выступления Федор Федорович лично спустился в подъезд, чтобы отблагодарить военнослужащих. Не выпуская ветерана дальше крыльца дома, военнослужащие вручили ему памятные подарки, набор продуктов и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Все участники поздравительной акции были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед поездкой к ветерану каждый военнослужащий прошел комплексное медицинское обследование.

Федор Федорович Рыхлов – полковник в отставке 1926 года рождения. В возрасте 16 лет он ушел на фронт, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. 15 мая Федор Федорович отметит свой 94-й день рождения.